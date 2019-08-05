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تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي يوم امس صورا للشمس وهي باقية في السماء لاكثر من 25 دقيقة من بعد مضي وقت الغروب.

النهار اجرت اتصالا بخبير الارصاد الجوية عيسى رمضان الذي أكد ان الاتصالات انهالت عليه بعد بروز ضوء الشمس في السماء على الرغم من انتهاء وقت الغروب، مشيرا الى ان التساؤل الاول الذي كان يبادر به الناس: هل قامت القيامة؟

وقال رمضان: ما حدث امس نطلق عليه فلكيا الشفق الأحمر وهي حالة تنتج عن انعكاس لأشعة الشمس في الغيوم والعوالق والترسبات الموجودة في السماء فيعتقد الجميع ان الشمس مازالت لم تغب بينما ما يتم مشاهدته هو انعكاس لاشعة الشمس على الغيوم والرواسب .

وأضاف: مرت على الكويت وشمال الخليج أمس بعض السحب نتيجة للرطوبة بالاضافة إلى وجود بعض الغبار الأمر الذي سمح بحدوث الحالة التي رآها الناس أمس.

واكد رمضان لـالنهار ان هذه الحالة كثيرة الحدوث في أوروبا نتيجة الغيوم والرواسب وهو ماحدث بحالة الجو امس بالاضافة الى بعض الغبار العالق فكون ظاهرة الشفق الاحمر.

وقال رمضان: اقول للناس ما حدث حالة فلكية طبيعية وليس كما اعتقد البعض بشروق الشمس من مغربها ونسأل الله لنا وللجميع الرحمة والمغفرة من أهوال يوم القيامة.