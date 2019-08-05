وطن النهار

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح أمس سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.

كما استقبل سموه رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك.

وبعث سموه ببرقية تعزية إلى دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية الصديقة أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادثي إطلاق النار في أحد المراكز التجارية بولاية تكساس وأوهايو واللذين أسفرا عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين. راجيا سموه للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء والعافية، مؤكدا سموه استنكار الكويت وإدانتها الشديدة لهذا العمل الإجرامي الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين والذي يتنافى مع جميع الشرائع والقيم الإنسانية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقيتين مماثلتين.

