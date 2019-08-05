وطن النهار

اكدت وزارة الاشغال العامة اعتماد مبلغ 6 ملايين و500 الف دينار لمشروع مبنى جهاز الأمن الوطني ضمن اعتمادات السنة الماليه 2019/2020، لافتة الى ان المشروع سوف يسلم للجهة المستفيدة وهي مجلس الوزراء مطلع عام 2020.

وتبلغ قيمة العقد 12 مليونا و740 الف دينار للمبنى المتميز من ناحية التصميم، حيث يحاكي مبنى الناتو الموجود بالمنطقة الدبلوماسية بمنطقة مبارك العبدالله، كما يخدم الجهاز ويلبي متطلباته، فيما يقام المشروع الذي يقع بمنطقة مبارك العبدالله (المنطقة الدبلوماسية) على مساحة 8 آلاف متر مربع، ويتكون من مبنى رئيس بـ 6 ادوار يحتوي على مكاتب ادارية وخدماتها ومواقف سيارات موزعة على ثلاثة سراديب كما يحتوي المبنى على مخبأ (shelter) بالاضافة الى حدائق وطرق وعناصر مائية، علماً ان العقد يشمل تصميم وتنفيذ المباني بنظام Design-Build، سعيًا لتقصير مدته قدر الامكان، والتي تتداخل فيها مرحلتا التصميم والتنفيذ، والهدف الذي تسعى الوزارة الى تحقيقه هو اقل من المدة المتعاقد عليها.

