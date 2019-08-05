وطن النهار

أشاد ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أمس بالمواقف المشرفة للكويت المساندة لمملكة البحرين.

وقالت وكالة الانباء البحرينية «بنا» إن ذلك جاء خلال استقبال ولي العهد لعميد السلك الدبلوماسي سفير الكويت لدى مملكة البحرين الشيخ عزام الصباح بمناسبة انتهاء فترة عمله بصفته سفيرا لبلاده.

وأكد الامير سلمان بن حمد مواصلة البناء على الثوابت الراسخة للعلاقات البحرينية - الكويتية التي تشهد تطورا وتميزا على جميع الصعد عكسهما عمق الروابط الاخوية المتينة التي تجمع بين البلدين الشقيقين في ظل قيادة العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة وأخيه سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد.

وقال إن البحرين تسعى دائما الى تنمية علاقات التعاون مع الكويت في مختلف القطاعات الحيوية واستمرار تعزيز ذلك التعاون بما يعود بالنفع والنماء لصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وأشاد بجهود الشيخ عزام الصباح في تعزيز العلاقات البحرينية - الكويتية متمنيا له التوفيق والنجاح في مهامه المقبلة. من جانبه أعرب الشيخ عزام عن شكره وتقديره لولي العهد البحريني على ما يوليه من اهتمام بتوطيد العلاقات بين الكويت والبحرين والدفع بها نحو افق ارحب من العمل المشترك.

وأشاد بالدعم الذي لقيه طوال فترة عمله في البحرين متمنيا للمملكة دوام التقدم والازدهار.

