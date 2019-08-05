وطن النهار

عقدت اللجنة العليا لمتابعة الانتقال لمدينة صباح السالم الجامعية لقاءً ارشادياً في مسرح كلية العلوم بمدينة صباح السالم الجامعية لشرح خطة الانتقال والوقوف على جاهزية المدينة الجامعية وللرد على الاستفسارات والتساؤلات، ويأتي هذا اللقاء بعد انتهاء التسلم الأخير لأعمال الناحية الجنوبية (5A) احد مشاريع البنية التحتية والتي تضم الأعمال الخاصة بالطريق الدائري للحرم وشبكة الطرق الداخلية ومواقف السيارات السطحية التي تخدم المباني الجنوبية للكليات الجامعية التي سيتم تشغيلها في سبتمبر 2019.

وقد حضر اللقاء الارشادي اعضاء اللجنة العليا للانتقال والعمداء المساعدون للشؤون الطلابية بالكليات الست المقرر انتقالها ( كلية الهندسة والبترول وكلية العلوم وكلية الآداب وكلية التربية، وكلية العلوم الادارية وكلية العلوم الحياتية)، والمديرون الاداريون في تلك الكليات، ومكاتب التوجيه والارشاد، وممثلون عن الاتحاد الوطني لطلبة جامعة الكويت والجمعيات والروابط الطلابية بالكليات.

وبهذه المناسبة ذكر مدير البرنامج الانشائي الدكتور قتيبة رزوقي ان الهدف من هذا اللقاء هو التقاء الادارة الجامعية مع الكليات والاتحاد الوطني لطلبة جامعة الكويت والجمعيات الطلابية وذلك لعرض وتقديم تصور لخطة التشغيل للحرم الجامعي الجديد مع بداية العام الدراسي، مبيناً ان حضور هذا اللقاء يبين اهمية الموضوع من ناحية التخوفات والتحفظات والأمور التي قد تكون غير واضحة.

وقدم د. رزوقي عرضاً مرئياً حول خطة التشغيل مع بداية العام الجامعي في سبتمبر 2019 شرح خلاله خريطة الموقع في المدينة الجامعية وخطة التشغيل، مبيناً جاهزية المدينة الجامعية موقعياً من مباني الكليات والبنية التحتية، والخدمات الموقعية من (المداخل - المواقف - الشوارع الداخلية والخارجية - الأسوارالمؤقتة - والعلامات الارشادية).

كما بين الخدمات العامة للتشغيل مثل الأمن والسلامة والنظافة -و النقل الجماعي - والتغذية - وشبكات الاتصال من الانترنت والهواتف الأرضية والمتنقلة. بعد ذلك تحدث عميد القبول والتسجيل د. علي المطيري عن فتح جميع الشعب المغلقة في المقررات الدراسية في تلك الكليات. ومن جانبه اوضح الأمين العام المساعد للشؤون الادارية ولشؤون ادارة المرافق علي الأستاذ الخدمات العامة التي سيتم توفيرها واجراءات الأمن والسلامة وتوفير العيادات في الكليات وسيارات الاسعاف للحالات الطارئة، والعقود الخاصة بالتغذية، وباصات نقل الطلبة وغيرها من الخدمات الأخرى. ومن ثم فتح الباب لطرح الأسئلة وتمت الاجابة عليها من قبل الجهات المعنية.

