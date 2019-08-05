وطن النهار

أكد وكيل وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية الكويتية فريد عمادي حرص الوزارة على توافق خطتها الاستراتيجية مع الخطة التنموية للدولة وتحقيق أهدافها. وقال عمادي في تصريح صحافي بمناسبة صدور التقرير التحليلي من الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية حول الاستراتيجات الوطنية التنموية للجهات الحكومية ان وزارة الاوقاف تبذل جهودا كبيرة لتحقيق التميز المؤسسي والأداء الاستراتيجي. وأفاد بأنه وفقا لنتائج تقرير الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية لدراسة الاستراتيجيات الوطنية فقد وصلت نسبة توافق وانسجام خطة وزارة الاوقاف مع ابعاد رؤية الكويت 2035 الى ما يعادل 96 في المئة وشملت 8 جوانب تتعلق بمرتكزات الخطة التنموية للدولة.

وأضاف عمادي ان إشادة الامانة العامة للتخطيط والتنمية بخطة الوزارة يعد تأكيدا على جهودها المبذولة في تنفيذ الخطة وتحقيق رؤية الوزارة في الريادة عالميا في العمل الإسلامي. واشار الى ان متوسط الانجاز لأول ثلاث سنوات للانشطة الثقافية في وزارة الاوقاف بلغ نحو 98 في المئة والانشطة الاعلامية بلغت 97 في المئة. وأكد حرص الوزارة على تنفيذ خطتها الاستراتيجية على أكمل وجه للوصول الى اعلى درجات التميز والنجاح وتحقيق أهدافها المنشودة وزيادة فعالياتها بما يصب في مصلحة تحقيق رؤية الكويت 2035.

