وطن النهار

أكد مدير عام البلدية م.احمد المنفوحي عدم تهاون البلدية في القضاء على مخالفات البناء الخاصة بإنشاء غرف «كيربي» غير مرخصة والزيادة في المساحة عن المساحة المرخصة في أسطح العقارات التجارية بمنطقة العاصمة ،لافتا إلى ما تم اكتشافه من قبل الفرق الرقابية مناظر تسيء للمظهر العام في المدينة ولن نتردد في تطبيق القانون لازالتها والحفاظ على الذوق العام للعاصمة لاسيما وأن هناك عقارات شاهقة الارتفاع.

وقال المنفوحي في تصريح صحافي أن الفرق الرقابية تعمل على تكثيف الجولات لرصد أسطح العقارات التجارية لتحرير المخالفات من خلال الكشف عن العديد من المخالفات منها انشاء غرف ومخازن «كيربي» دون ترخيص فضلا عن مخالفات بناء تتعلق بزيادة في المساحة بخلاف مساحة البناء المرخصة، مبيناً خطورة وجود تلك المخالفات في اسطح العقارات في حال اندلاع حريق الى جانب ضرورة الالتزام بالقرارات واللوائح المنظمة التي تمنع تلك المخالفات وما تتسبب به من تشويه للمظهر الحضاري للبلد.

ودعا المنفوحي مسؤولي فرع بلدية محافظة العاصمة إلى القيام بواجباتهم في تكثيف الجولات الرقابية على العقارات التجارية كافة في مدنية الكويت لرصد المخالفات والمخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية على الفور.

بدوره أوضح رئيس فريق الطوارئ في فرع بلدية محافظة زيد العنزي بأنه تنفيذا لتوجيهات مباشرة من قبل مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي بضرورة مواصلة العمل الرقابي للقضاء على جميع الظواهر السلبية التي تشوه المنظر الحضاري في مدينة الكويت لاسيما العقارات المتهالكة ورصد جميع المخالفات طبقا للقرار الوزاري 206 لسنة 2009، تم توجيه إنذارات لملاك العقارات بإزالة جميع المخالفات على مدار اسبوع وفى حال عدم الاستجابة سيتم تحرير مخالفات وفق المواد الأولى والتاسعة والثلاثين من القرار الوزاري 206 لسنة 2009 فضلا عن تطبيق المادة ثمانية وثلاثون من قانون 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت والتي حددت العقوبة بأن بالأ تقل عن الف دينار ولا تزيد عن الخمسة آلاف دينار لكل متر مربع في المساحة.

وناشد العنزي ملاك العقارات بالالتزام بالمساحات المحددة لهم بالتراخيص تجنبا للازالة والغرامة، لافتاً إلى أن مفتشي الفريق سيكثفون الجولات التفتيشية على مدار الساعة لرصد جميع العقارات المخالفة واتخاذ الاجراءات القانونية حيالها وفق اللوائح والنظم التى سنتها البلدية.

وبدورها دعت ادارة العلاقات العامة المواطنين والمقيمين التعاون مع جميع الاجهزة الرقابية أثناء الجولات التفتيشية، داعياً إياهم في حال وجود اي شكوي تتعلق بالعمل البلدي التواصل عبر حساب البلدية بمواقع التوصل الاجتماعي@ لتحويلها للاجهزة المعنية بالبلدية kuwmun أو الاتصال على الخط الساخن 139 لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالها على الفور.

