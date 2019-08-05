وطن النهار

أطلقت (كونا) برنامجها التدريبي السادس في مبناها أمس الأحد لتأهيل 23 طالبا وطالبة من جامعة الكويت على المهارات الصحافية ويستمر حتى الخامس من شهر سبتمبر المقبل. وأكد نائب المدير العام للوكالة لقطاع التحرير رئيس التحرير سعد العلي في كلمة وجهها للطلبة أن البرنامج تطبيق عملي لفنون الصحافة والاعلام في مختلف المجالات الإعلامية وسيتولى الطلبة من خلاله ممارسة العمل الإعلامي ميدانيا.

وقال العلي إن البرنامج يهدف إلى كسر الحاجز النفسي إزاء سوق العمل بعد التخرج وتهيئة الطلبة للبيئة الوظيفية إضافة إلى تنمية المهارات الصحافية وصقلها لديهم معربا عن الأمل في رؤية مخرجات البرنامج من كبار الإعلاميين والإعلاميات في الإعلام الكويتي.

وأوضح أن الاعلام اليوم اختلف عن الإعلام التقليدي إذ برز الإعلام الرقمي الجديد ووسائل التواصل الاجتماعي لافتا إلى تغير مفهوم الإعلام وتعريفه عموما وكذلك اختلاف طريقة كتابة الخبر والتحليل واللقاءات والتحقيقات.

وذكر أن الثورة التكنولوجية المتنوعة التي تشهد تطورات متسارعة من شأنها مساعدة الصحفي في عمله مبينا أن وسائل التواصل الاجتماعي هي أداة اجتماعية لكن هناك من يستخدمها في نشر الأخبار لذا على الصحافي تحري الدقة.

وأكد العلي أهمية الدور الذي يؤديه الإعلام في توجيه المجتمع وتعزيز عملية التنمية في البلاد إلى جانب دوره الرائد في عملية الحوار البناء والهادف بين الشباب موضحا أن الكتابة الصحافية بكل أنواعها فن يحتاج إلى مهارة وتدريب.

وأشار إلى نجاح البرنامج التدريبي لوكالة (كونا) في دوراته الخمس السابقة بكل المقاييس بل إنه ساعد المشاركين في السنوات السابقة في الحصول على الوظائف.

