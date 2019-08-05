وطن النهار

اختار المؤتمر السنوي للجمعية الأميركية لأطباء الشبكية (ASRS) جراح طب وشبكية العين الدكتور الكويتي خالد السبتي من بين أربعة جراحين في العالم لبث عملياتهم المعقدة ضمن أعماله على الهواء مباشرة عبر الأقمار الصناعية للمرة الأولى في تاريخ المؤتمر الأكبر من نوعه عالميا.

وانفرد أيضا خلال مشاركته في المؤتمر بإجراء ثلاث عمليات جراحية معقدة بثت للمشاركين مباشرة على الهواء مستخدما جهازا من ابتكاره شخصيا لمعالجة حالة معقدة تتعلق بانفصال الشبكية وتمت بنجاح متبعا تقنية جديدة تختلف تماما عن الطريقة المعتادة.

وقال السبتي لـ «كونا» أمس الأول إن العمليات الثلاث التي أجراها كانت لحالات معقدة جدا واستخدم جهازا من ابتكاره لمعالجة انفصال شبكية «ورأه المشاركون في المؤتمر للمرة الأولى وشرحت لهم عنه وهو فعال كثيرا لحالات صعبة للشبكية وكانت العملية الثالثة معقدة جدا عبارة عن تليفات تحت الشبكية وفوقها واتبعت طريقة خاصة جدا لإزالتها».

وأشار إلى أن الجراحين الذين اختيروا لبث عملياتهم المعقدة من مستشفياتهم إلى المؤتمر هم إضافة إليه الدكتور ستيف تشارلز من الولايات المتحدة وستانو ريتزو من إيطاليا وارنستو بالي من بلجيكا.

وأوضح أن كل طبيب من هؤلاء الأربعة أجرى ثلاث عمليات لحالات صعبة ومعقدة وحققت فائدة للحضور من استشاريين وأطباء إذ اطلعوا على كيفية إجراء العمليات الدقيقة والصعبة والتكنيك والطرق المستخدمة فيها وتفاعلوا معها على الهواء من خلال الأسئلة والمناقشات.

ولفت السبتي إلى أهمية المؤتمر الأميركي للشبكية (ASRS) الذي اختتم الأسبوع الماضي خصوصا أنه الأكبر عالميا وشارك فيه نخبة من الأطباء والجراحين حول العالم قدر عددهم بـ 1500 جراح ويقام سنويا منذ 20 عاما وتمت للمرة الأولى هذا العام إضافة فقرة العمليات على الهواء مباشرة.

وأعرب عن الفخر بهذا الإنجاز الذي يضع الكويت على خريطة العالم في طب وجراحة العيون والشبكية ويرفع رايتها في مثل هذا المحفل العلمي والجراحي المهم لطب الشبكية وجراحتها.

وعبر عن اعتزازه برفع علم الكويت عاليا بين أعلام الولايات المتحدة وبلجيكا وإيطاليا للمرة الأولى في هذا المؤتمر الذي يختار نخبة الأطباء يتم ترشيحهم من لجنة معينة عن طريق متابعة الجراحين حول العالم ومشاركاتهم في مؤتمرات عالمية متخصصة.

