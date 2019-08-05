وطن النهار

اعرب رئيس اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومى حسين سبيل العازمي عن امله في ان يتم اعتبار يومي الاربعاء والخميس اللذين يعقبان عطلة عيد الاضحى المبارك اجازة من العمل لجميع موظفي الدولة كون اليومين يأتيان بين عطلة العيد والعطلة الاسبوعية.

وناشد العازمي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بإصدار توجيهاته الى الجهات المعنية ممثلة في ديوان الخدمة المدنية لاتخاذ الاجراءات اللازمة مؤكدا أن سمو الرئيس لا يدخر وسعا في تلبية مطالب ابنائه العاملين في مختلف وزارات وهيئات الدولة معربا عن امله في ان يحظى هذا الطلب بموافقة سمو رئيس مجلس الوزراء وستكون افضل عيدية لابنائه في هذه المناسبة السعيدة.

