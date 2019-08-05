وطن النهار

أكد المدير العام للادارة العامة للطيران المدني الكويتية يوسف الفوزان أمس الأحد جاهزية الإدارة لاستقبال الأعداد المتزايدة من المسافرين خلال عطلة عيد الأضحى المبارك التي تبدأ الأسبوع المقبل. وقال الفوزان لـ (كونا): إن عدد الرحلات المغادرة خلال عطلة العيد من المتوقع أن يبلغ 1856 رحلة في حين ستكون هناك 1857 رحلة قادمة بإجمالي 3713 رحلة خلال الفترة من الثامن وحتى السادس عشر من أغسطس الحالي. وأضاف أن حركة الركاب في مطار الكويت الدولي من المتوقع أن تبلغ 592?79 ألف مسافر خلال فترة العطلة موضحا أن الإدارة استعدت لاستقبال الأعداد المتزايدة بخطة تشغيلية وتشكيل فرق عمل موجودة على مدار 24 ساعة في مباني الركاب المختلفة. ولفت إلى أن الطيران المدني أطلق خطة ستبدأ خلال الخريف القادم تتضمن تطوير الخدمات الأرضية في مطار الكويت الدولي بالتعاون مع شركات مقدمي الخدمة لتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين سواء في مناطق وزن الأمتعة أو عند بوابات المغادرة أو في صالات تسلم الأمتعة. وقال الفوزان إن دخول مبنى الركاب الجديد (تي 4) للخدمة خفف العبء عن المبنى الرئيسي (تي 1) وانتقال ركاب الخطوط الجوية الكويتية إلى مبنى (تي 4) خلق نوعا من التوازن بين مباني الركاب مما ساهم في تحسين الخدمة المقدمة للمسافرين ورفع كفاءة التشغيل والإقلاع بالوقت المحدد. وأشار إلى أن تخصيص مبنى لركاب شركة طيران الجزيرة أسهم أيضا في تسهيل الحركة إذ أصبحت إجراءات السفر عبر مطار الكويت الدولي (تي 1) أكثر سهولة وانسيابية.