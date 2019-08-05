وطن النهار

أكدت رئيس قسم التسويق في الجامعة العربية المفتوحة في الكويت الأستاذة ندى صالح المزيني انه تم قبول جميع الطلبة المستوفين لشروط القبول للعام الجامعي 2019/ 2020 والذين تقدموا بطلب الالتحاق للفصل الدراسي الاول. واشارت المزيني أن باب الالتحاق مازال متاحا عبر موقع الجامعة الإلكتروني www.aou.edu.kw لجميع الراغبين باكمال دراستهم الجامعية حيث لا تزال الفرصة متاحة لغاية نهاية شهر أغسطس لخريجي الثانوية الحديثة أو القديمة في تخصصات الجامعة المعتمدة من مجلس الجامعات الخاصة وهي بكالوريوس تقنية المعلومات والحاسوب، بكالوريوس اللغة الانكليزية وآدابها، بكالوريوس إدارة الأعمال بتخصصاته الخمس : - تخصص اقتصاد- تخصص التسويق- تخصص محاسبة- تخصص ادارة - تخصص نظم المعلومات. وأشارت المزيني إلى ان الجامعة تتيح الاجواء الجامعية المناسبة في تنمية مهارات طلبتها خلال العديد من الأندية الطلابية يمارس خلالها انشطتهم التي تحمل في طياتها خلق حياة اجتماعية جامعية متنوعة إضافة إلى المساهمات ذات القيم المشتركة في تنمية الخبرات والمهارات والعمل الجماعي والتطوعي الذي ينعكس على تنمية المجتمع بشكل عام وما يكتسبه الطلبة من المحاضرات وورش العمل وندوات تطوير المعرفة المستمرة طوال العام الجامعي.