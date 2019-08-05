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الجماح: الغزو العراقي الغاشم أثبت معدن الكويتيين


أكد رئيس الاتحاد الكويتي لتجار السيارات التجارية والأجرة خيران الجماح أن ذكرى الغزو العراقي الغاشم دلالة على قوة وصمود الكويت والكويتيين في مواجهة اعدائها. وقال: ندعو الله عز وجل ان يرحم شهداءنا الابرار وان يديم نعمة الامن والامان على الكويت والكويتيين والمقيمين وان يسدد الخطى على درب التقدم والازدهار في ظل قيادة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وولي عهده الشيخ نواف الأحمد. وأضاف: نثمن جهود ابناء الكويت ومن الشرفاء المقيمين في اعادة اعمار البلاد ووقوفهم خلف قيادتهم الشرعية انذاك ونثمن كذلك دور دول التحالف التي ساندت الحق الكويتي والعودة للشرعية وتحرير الوطن.


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