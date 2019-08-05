وطن النهار

أكد رئيس بعثة الحج الكويتية فريد عمادي أول من أمس السبت أن جميع أعضاء البعثة على أهبة الاستعداد لاستقبال حجاج الكويت في الأراضي المقدسة قائلا انه تم الانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بهذا الأمر.

وأضاف عمادي في تصريح لـ«كونا» عقب وصوله الى مكة المكرمة لترؤس وفد بعثة الحج الكويتية لموسم حج هذا العام أن جميع أعضاء البعثة بدأوا المهام المنوطة بهم لخدمة حجاج الكويت.

وأكد أن خدمة ضيوف الرحمن (الحجيج) من القربات التي يتقرب بها الإنسان الى ربه وخدمتهم عمل عظيم وجليل.

وأثنى عمادي على الجهود الكبيرة التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لخدمة الحجيج قائلا إن «هذا ليس بغريب عليهم بل ان بعثات العالمين العربي والإسلامي عموما وبعثة الحج الكويتية تلمس ذلك بشكل جلي وواضح من خلال الخدمات الكثيرة المقدمة للحجاج والتسهيلات الكبيرة التي يحظون بها بدءا من وصولهم السعودية وحتى نهاية موسم الحج».

جهود كبيرة

بدوره أشار نائب رئيس بعثة الحج الكويتية محمد المطيري في تصريح مماثل لـ «كونا» الى الجهود التي تبذلها فرق البعثة ولجانها من أجل خدمة الحملات وحجاج الكويت.

وقال المطيري إن «ثقتنا كبيرة بجميع رؤساء وأعضاء الفرق في البعثة بعد أن تم اختيارهم جميعا بعناية كبيرة ووفق التخصصات المطلوبة للعمل»، موضحا أن «بعثة الحج الكويتية تدعم جميع فرق العمل وتذلل كل الصعوبات التي قد تواجههم لهذا يجب استثمار المهارات لصالح العمل في البعثة من أجل خدمة الحجاج».

وأكد «اننا جئنا لخدمة حجاج الكويت وعلينا أن نكون على قدر هذه المسؤولية الملقاة على عاتقنا» داعيا لجان البعثة وفرقها الى العمل بروح الفريق الواحد.

وأشار الى أن حملات الحج الكويتية بدأت بالتوافد الى الأراضي المقدسة وسيكتمل وصولها في الأيام المقبلة وهو ما يحتم على جميع أعضاء البعثة بذل مجهودات مضاعفة لتحمل هذه المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم.

اكتمال الاستعدادات

الى ذلك، أكد نائب رئيس فريق الخدمات الطبية في بعثة الحج الكويتية مغير الشمري اكتمال التجهيزات الطبية وجميع العيادات بمقر البعثة لتقديم الرعاية الصحية لحجاج الكويت وأعضاء البعثة.

وقال الشمري في تصريح لـ «كونا» إن جميع أعضاء فريق الخدمات الطبية من أطباء وصيادلة وفنيين وغيرهم وصلوا الى المشاعر المقدسة فضلا عن وصول جميع الأدوية والعلاجات المطلوبة.

واكد حرص فريق الخدمات الطبية على توفير اعلى معايير الرعاية لحجاج الكويت من خلال الكوادر الطبية المرافقة للحملات أو العيادات الخاصة بالفريق في مقر البعثة الرئيس وفي المشاعر المقدسة، مشيرا الى أن جميع المرافق الطبية تضم عيادتين خاصتين للرجال ومثلهما للنساء اضافة الى غرف ملاحظة.

جولات تفتيشية

وأضاف أن فريق الخدمات الطبية يجري جولات تفتيشية على الحملات للتأكد من وجود تلك العيادات ومن نظافة سكن الحجاج وتوفر الاشتراطات الصحية لدى مقدمي التغذية لهذه الحملات والتفتيش على الطعام الذي تقدمه لحجاجها.

وبين أن لدى فريق الخدمات الطبية في البعثة سيارتي إسعاف مجهزتين بالكامل وأيضا فنيي طوارئ في حال استدعى الأمر نقل المريض الى المستشفى مشيدا بالتعاون الكبير مع وزارة الصحة السعودية ومستشفياتها وتحديدا مستشفى النور في مكة المكرمة.

وأشار الى وجود تعاون غير محدود مع الهلال الأحمر السعودي الذي يلعب دورا كبيرا في المشاعر المقدسة وأن هناك تنسيقا سابقا معه لاسيما في المشاعر من خلال نقل الحالات الطارئة إلى المستشفى.

وأكد الشمري توفر جميع الأدوية اللازمة في صيدلية فريق الخدمات الطبية بالبعثة كما تم توزيع بعض الأدوية على الكوادر الطبية المرافقة لحملات الحج الكويتية بما يتوافق مع عدد الحجاج.

ولفت الى أن النظام الالي للرعاية الصحية متوفر لدى فريق الخدمات الطبية ما يساعد الطبيب المعالج على معرفة التاريخ المرضي للمراجع ونوع الأدوية التي يتم صرفها له.

وأكد ان الفريق الطبي انتقى كوادره من جميع التخصصات، فضلا عن وجود هيئة تمريضية مدربة ومؤهلة إضافة إلى أجهزة ومعدات في جميع عيادات الفريق وسترافق هذه العيادات الحجاج في المشاعر المقدسة.

وبين الشمري أن فريقا من الأطباء سيوجد في مشعر مزدلفة رغم وجود الحجاج فيه لفترة قصيرة وعدم إمكانية فتح عيادات وذلك للمرة الأولى للسهر على راحة الحجاج وستتوفر لديه أدوية الأمراض المزمنة ومنها الضغط والسكري.

رعاية طبية

ودعا حجاج بيت الله الحرام الى التسجيل في الحملات الرسمية المرخصة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية حتى يتسنى لفريق الخدمات الطبية تقديم الرعاية اللازمة لهم وإلى أخذ جميع أدويتهم معهم عند اداء المناسك وإبلاغ الطبيب المرافق للحملة

بأية مشاكل صحية أو أمراض مزمنة يعانون منها.

ونصح الشمري الحجاج بالإكثار من تناول السوائل وعدم التعرض لأشعة الشمس وكذلك التحرك ضمن مجموعات معينة حتى يقوموا بمعاونة بعضهم في حال تعرض أحدهم لأي مشاكل صحية.

وتقدم بالشكر لجميع أعضاء بعثة الحج الكويتية لاسيما أن الجميع هدفه خدمة حجاج الكويت مؤكدا وجود تعاون وتنسيق كاملين بين فريق الخدمات الطبية وباقي فرق بعثة الحج وهو ما يصب في صالح الحجاج.

