وطن النهار

بمناسبة ذكرى استشهاد الامام التاسع من اثني عشر إماما من أئمة الشيعة الاثني عشرية، أقام ديوان الحائري مجلس إحياء ذكرى استشهاد الامام محمد الجواد عليه السلام، حيث ارتقى المنبر الخطيب الحسيني سماحة الشيخ جعفر الحداد الذي استهلها قائلا: «طريق آخر من طرق معرفة الامام عليه السلام لان معرفة الامام ضرورة أمرنا بها النبي الاكرم صلى الله عليه وآله وسلم، مشيرا الى ان معرفة الامام طريق يؤدي الى معرفة الله عزوجل وهي الغاية من الخلق».

وتابع الحداد بقوله: «قال الله عزوجل في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم (وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون)، مشيرا إلى ان العبادة عين المعرفة، فعند السؤال عن وجود الله سبحانه تعالى، فالمعرفة غير الوجود، واذا سئلنا عن وجود الله فالعقل يدلنا عن وجود الله عز وجل لان وجوده عز وجل أمر فطري في الانسان لذا صار العقل حجة على الانسان».

واضاف: ان العقل حجة على الانسان في الامور الفطرية، ومعرفة الله تحتاج الى الدليل والبرهان حيث أصبح الائمة والانبياء والرسل حجج على الخلق.

وتطرق الحداد الى لقب الامام بالجواد، مشيرا الى ان صفة الكرم والسخاء والجود والمبادرة إلى التصدق في سبيل الله تعالى كانت من أهم الصفات البارزة التي تلفت النظر في شخصية الإمام عليه السلام لدرجة أن معاصريه اطلقوا عليه لقب (الجواد) لسخائه وكرمه الا محدودون، مضيفا ان هاتين الصفتين ورثهما عن آبائه واجداده عليهم السلام الذين تميزوا من بين سائر خلق الله بسماحة النفس والجود والعطاء.

