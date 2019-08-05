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وطن النهار

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«إحياء التراث» أطلقت «سباق الخير»


انطلقت في جمعية إحياء التراث الإسلامي فعاليات حملة (سباق الخير)، والتي تستهدف جمع التبرعات لعدد (9) مشاريع خيرية متنوعة داخل الكويت وخارجها خلال العشر الأوائل من ذي الحجة، بحيث يفتح باب التبرع لكل مشروع لمدة يوم واحد فقط عن طريق فرق النشر عبر الوسائل الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي. والجدير بالذكر أن جمعية إحياء التراث الإسلامي دائماً تقيم مثل هذه المشاريع الخيرية، والتي كان آخرها حملة (سباق الخير) التي أقيمت في شهر رمضان الماضي، وتم فيها طرح العديد من المشاريع الخيرية داخل الكويت وخارجها للتبرع يومياً.


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