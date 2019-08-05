وطن النهار

قال رئيس المكتب الثقافي الكويتي بالسفارة الكويتية بالقاهرة، د.أحمد المطيرى، إن هناك 16 ألف طالبا كويتيا يدرسون في الجامعات المصرية ، ما بين التعليم الأساس بكالوريوس أو ليسانس، ودراسات عليا، لافتا إلى الغالبية العظمى منهم ملتحقون بالجامعات الحكومية وعدد قليل جدا منتسب إلى التعليم الخاص.

وأضاف في حوار أجراه مع صحيفة «فيتو» المصرية أن الجامعات المصرية ليست متهمة في قصة الشهادات المزورة التي أثارت الرأي العام الكويتي مؤخرا.

وأشار إلى أنه لا توجد جامعة في العالم تزور شهادتها، وهذا ما ذكره وزير التعليم العالي الكويتي، والشهادات التي زورت تمت في مكان مظلم من قبل مجرمين، وللعلم الجامعات المصرية تعاونت معنا عندما تم توجيه كتابات لها للتأكد من صحة بعض الشهادات، واتخذت إجراءاتها تجاه هذه الشهادات حماية لسمعتها الأكاديمية، ومازلت أؤكد أنه لا توجد جامعة في العالم تفعل هذا، وأقول بصدق إن الجامعات المصرية عريقة ولا تزور شهادتها أبدا، وليس لها علاقة بالأمر من قريب أو بعيد، وإذا اكتشفنا أي شهادة مزورة في الكويت حاليًا فإنها تحال للنيابة العامة.

وحول اعتراف الكويت بـ7 جامعات مصرية فقط، قال: «مايهمنا في دولة الكويت أن تكون المخرجات التي تدخل سوق العمل بجودة عالية، ولذلك لا يجوز أن نلحق عمالة بسوق العمل غير مؤهلة، وتكون النتيجة سلبية أو أخطاء ترتكب في حق الناس، لذلك قامت الجهة المسؤولة عن الجودة في الكويت باتخاذ قرار استراتيجي، والقرار ليس متعلقا بالجامعات المصرية فقط، لكنه قرار عام صدر بأنه يتم الاعتراف بأحد المعايير العالمية الأكثر احتراما وهو QS البريطاني، وصدر القرار بأن أول 50 جامعة عربية ضمن التصنيف البريطاني هي جامعات معتمدة للطلاب الكويتيين بكل الدول العربية وليس مصر فقط، وهذه الجامعات هي المعتمدة الآن للدراسة للطلاب الكويتيين الجدد، وأوكد أن الجامعات المصرية حسنت من وضعها كثيرا وكثيرا ولديها تصنيف متقدم، وأي جامعة مصرية تنضم حديثا للجامعات الخمسين الأوائل بالتصنيف البريطاني سيتم إضافتها فورا للجامعات المعتمدة بالكويت، وهناك جامعات قريبة من ذلك منها حلوان، واعتمدنا جامعة الأزهر لمكانتها التاريخية، وشرف لأي دارس أن يكون خريج الأزهر، وهو منارة إسلامية كبيره نعتز بها، وهو مستثنى من هذا التقييم ومتاح للطلاب الكويتيين، ونحن لا نكابر وكان بعض أبنائنا لديهم أخطاء في اختيار بعض التخصصات، لكن الأمور حالياً يمكن القول إنها في نصابها الصحيح».

وعن أبرز المشكلات التي تواجه الطلاب الوافدين في مصر «قال إن هناك فرقا بين الخدمة والتحصيل العلمي»، فالأخير عامل مشترك بين الطالب المصري والوافد، سواء الدراسة أو الامتحانات وآلية التصحيح، أما الخدمة فهي موجودة في كل الجامعات، وكنت طالبا في الجامعة الأميركية بواشنطن، وأول مكتب تعاملت معه كان مكتب الطلبة الدولي، وهناك تم توفير كل شيء من إقامة وأوراق وتحديد السكن والمطاعم، وأعطوني قائمة بالمأكولات الحلال، ولا بد أن نعترف أن ذلك بيزنس، ولكن نحن نعانى في بعض الأوقات من أنه هناك جامعات تتعامل مع الطالب الكويتي على أنه «عارف كل شيء» وهذا غير صحيح، وللعلم هناك طالب يضطر للسفر إلى بلده مرتين، من أجل إنهاء أمر كان من الممكن أن ينهيه في ثوانٍ، إذن المسألة بسيطة لتوفير الخدمة للوافدين، والطالب الوافد يدفع بالعملة الصعبة، وبدلا من أن تسدد لجامعات أميركا وبريطانيا، مصر والدول العربية أولى بها، خصوصا أن جامعاتها عريقة، ورسوم الوافدين مصدر دخل مهم للجامعات.

