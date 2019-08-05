وطن النهار

شارك كل من المهندسين: حمد وليد بن حسن، محمد الدلال أحمد الدلال، عبدالعزيز المزدي وتركي مطلق الحريجي من قسم هندسة الكمبيوتر في كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت في مشروع (ترافك بلس)، بإشراف الدكتور محمد الكندري والمهندسة سارة سويد، حيث يهدف المشروع إلى استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من أجل تطبيقها على أنظمة إشارات المرور التي من شأنها أن تقلل نسبة الازدحام على الإشارات وتزيد من سرعة وصول مركبات الطوارئ.

ويعمل هذا المشروع على قراءة حالة الشارع على الإشارات ومن ثم يتعلم الذكاء الاصطناعي كيفية معالجة الازدحام المروري بأفضل طريقة ممكنة، ومن معوقات المشروع أنه يحتاج إلى وقت ليتعلم على حالات الشارع ولكن بعد وقت سوف يقلل انتظار السيارات على الإشارات حتى 51% أو نصف الوقت، ومن الممكن تطوير المشروع بحيث يكون للذكاء الاصطناعي عمق أكثر لتعلمه وتحسين طريقة رصد معلومات الشارع.

وفي الختام شكر الطلاب د. أمير صادق من هندسة الكمبيوتر لمساعدته لهم في أمور الذكاء الاصطناعي.

