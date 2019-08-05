وطن النهار

استمراراً لانجازات رجال جمارك المطار في عمليات احباط تهريب المخدرات والممنوعات عبر المنافذ الجوية فقد استطاعوا صباح أمس احباط محاولة تهريب كيلو ونصف الكيلو من مادة الحشيش المخدرة من قبل مسافر اسيوي.

ووفق مصدر جمركي افاد بأنه خلال هبوط الطائرة القادمة من احدى الدول الآسيوية ارض المطار الدولي ودخول المسافرين صالة الجمارك، اشتبه مفتش جمركي بمسافر ظهرت عليه علامات الخوف والارتباك وبعد التوجه له تبين انه اسيوي الجنسية وبالتدقيق في تفتيش حقائبه عثر على اكياس بين ملابسه تحوي مادة الحشيش المخدرة يقدر وزنها بـ «كيلو ونصف الكيلو». وبعد التحقيق معه اعترف بانه كان يحاول تهريب كمية الحشيش لتسليمها لشخص لا يعرفه ينتظره في المطار.

وعليه تمت احالته والمضبوطات الى الجهات المختصة.

ومن جهته، ثمن مدير ادارة الجمرك الجوي مطلق تركي العنزي جهود رجال الجمارك في المنافذ الجوية من خلال تصديهم لمهربي المخدرات والممنوعات وذلك ضمن خطة جمركية محكمة.

واشاد العنزي بالدور الكبير الذي يقوم به رجال الجمارك وحمايتهم للوطن كونهم الخط الاول لمواجهة المهربين.

