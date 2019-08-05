وطن النهار

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني ان إشارة وردت إلى عمليات النجدة تفيد بأنه أثناء التجوال الأمني لدورية في منطقة خيطان تم الاشتباه في مركبة مخالفة وحين استيقافها وطلب الاوراق الثبوتية وتفتيش المركبة احترازيا تبين ان بها شخصين بحوزتهما سيجارة يشتبه بها مادة مخدرة وادوات تعاط، وبالتدقيق عليهما امنيا تبين ان قائد المركبة مواطن من مواليد 1985 ومرافقه مواطن من مواليد 1979 مطلوب مدنياً واثناء اتخاذ اجراءات التحفظ عليهما قاما بالاعتداء على قائد الدورية واحدثوا به إصابة بالرأس وتم طلب الإسناد اللازم وتمكنت القوة الأمنية من التحفظ عليهما وطلب الاسعاف ونقل قائد الدورية المصاب إلى مستشفى الفروانية وجار عمل الفحوصات الطبية اللازمة له، وتمت إحالة المواطنين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.

