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وطن النهار

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إلغاء الضمان الصحي الورقي واعتماده «أون لاين»


ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية انه في إطار استكمال المنظومة الإلكترونية بشأن اقامة الاجانب اعتمدت وزارة الداخلية ووزارة الصحة آلية ميكنة خدمات الضمان الصحي التي يتم إنجازها عبر الإدارات المختلفة وجعلها أون لاين فقط.
وبناء على ذلك فقد تقرر اعتبارا من تاريخ 28/7/2019 الغاء العمل بالإشعار الورقي للضمان الصحي والعمل بنظام خدمة الدفع الآلي (أون لاين) لحملة كل مواد الإقامة.
على أن يستثنى من ذلك العمالة المنزلية ومن في حكمهم حملة المادة 20 من قانون اقامة الأجانب فيكون لهم حرية الاختيار لسداد قيمة رسوم الضمان الصحي .


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