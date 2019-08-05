وطن النهار

في الحكم الاول من نوعه قضت محكمة الجنح ببراءة مواطن من الهروب من الخدمة العسكرية بعد اقرار قانون التجنيد الالزامي بعد ان اثبت انه خارج البلاد لدراسه.

وقد اسند الادعاء العام الى المتهم انه لم يتقدم الى الجهة المختصة بالخدمة الوطنية العسكرية خلال ستين يوماً من تاريخ تمامه سن الثامنة عشرة للتسجيل بالخدمة الوطنية العسكرية وطلب عقابه وفقا للمادة 1/1 والمادة 2 من القانون رقم 20 لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية والمعاقب عليها وفقا للمادة 42 من ذات القانون.

وحيث ان واقعة الدعوى استخلاصا من الثابت بأوراقها توجز فيما اثبته كتاب هيئة الاركان المؤرخ 30/12/2018 والثابت فيه عدم تقدم المتهم لهيئة «الخدمة العسكرية خلال 60 يوما من تاريخ تمام الثامنة عشرة».

وحيث بسؤال والد المتهم افاد ان ابنه خارج البلاد لدراسة من شهر 7/2017 وقدم اذناً دراسياً صادراً عن رئاسة الاركان العامة للجيش.

وحضر المحامي عبدالمحسن القطان مؤكدا خلو الاوراق من ثمة دليل بالاوراق تعول عليه المحكمة بإدانة المتهم بالاضافة الى انكار المتهم الاتهام جملة وتفصيلا بالتحقيقات اضافة الى وجود اذن دراسي صادر عن هيئة الخدمة الوطنية العسكرية والثابت فيه لا مانع من الاذن الدراسي للمتهم ومن ثم فأن الاوراق لا تنهض لتقيم في المتهم الدليل اليقيني الجازم اللازم لسياقه الى العقاب ولا تصلح مدوناتها لادانته ما يستوجب تبرئته.

