آراء

تمر علينا هذه الأيام ذكرى الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت، ومع كل ذكرى تعيش الكويت ذلك التحدي من جديد لاسيما مع ظهور أجيال جديدة لم تعش ذلك الحدث، فتبدو الذاكرة الكويتية قصيرة في بعض الاحيان والحقيقة قياسا بكثير من تلك الاعتداءات والحروب التي وقعت في التاريخ كما حدث مع المجاعات التي اطلقها ستالين او حروب الدولة العثمانية وحروب هتلر العالمية المدمرة وغيرها الا ان تلك الشعوب نجدها تعيش ذلك الحدث كأنه وقع بالأمس، وتلك الشعوب التي تستحق الحياة، فذكرى الحرب ليست من اجل شحن الأحقاد وتأجيج روح الانتقام بل هي من اجل تعزيز الجبهة الداخلية والاستفادة من دروس الماضي وعدم تكرارها في المستقبل، بل في الواقع فان تلك الأحداث التي تبنى عليها العلوم الاستراتيجية لاسيما علم ادارة الكوارث والأزمات. فما هي ابرز دروس تلك الكارثة التي لم تكن كويتية فحسب بل اولا عربيا بامتياز وثانيا عالميا بفعل تأثيرها على المسرح الدولي لاسيما في اعقاب انهيار الاتحاد السوفييتي؟ وقد اسهمت حرب تحرير الكويت في تثبيت مكانة الولايات المتحدة الأميركية في النظام العالمي الجديد الذي بشرت به وماتزال تحاول ان تحتفظ بما تبقى منه في نظام احادي القطبية والذي سرعان ما تم تحديه عبر العديد من القوى الصاعدة في مختلف القارات واهمها القارة الآسيوية التي تشهد الصعود الصيني والهندي.

مع كل ذكرى، يظهر الجدل بتغيير الغزو الى غزو صدامي بدلا من العراقي، او ان يسعى البعض للتأكيد على انه لابد وان تكون هناك مجالات للتعاون ما بين البلدين، والحقيقة ان تعزيز العلاقات الثنائية ليس له اية علاقة بذكرى الغزو، فهو ذكرى غرور طاغية عانى منه العراق ومن ثم دول الجوار لاسيما ايران والكويت، وهو ذكرى الحسابات الخاطئة والفهم المعكوس لمفاهيم القومية العربية التي بنيت على احلام من اقامة دولة الخلافة العربية على انقاض الدولة العثمانية، في زمن الدول القومية، بل ماتزال تلك المفاهيم ماتزال بعيدة عن فهم المواطن العربي البسيط الذي لا يعرف الفرق ما بين المفهوم القومي والوطني والاقليمي والجبهوي وغيرها من مسميات أسهمت في تجهيل الخطاب العربي حتى تمزق ذلك الخطاب فأصبح نهشا لحركات تغيير سياسي تنبثق من الداخل والخارج.

للكويت ولأجيالها فان ذكرى الغزو تمثل صراع الكويت الأبدي من اجل البقاء، والادارة الحكيمة في مرحلة ما قبل وما بعد وقوع الكارثة، والعصيان المدني وتجاوز جميع خلافات البيت الكويتي وتعزيز المصالح الوطنية العليا فوق المصالح الخاصة، وعدم الانجرار تحت اية شعارات غوغائية تسعى لتمجيد الطاغية ايا كانت، وهي موجة نشهدها كثيرا في الآونة الأخيرة، رحم الله شهداء وشهيدات الكويت والوطن. فهم الماضي وهم مستقبل البقاء لهذا الأرض.

