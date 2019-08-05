آراء

شهد المجتمع الكويتي، مثله مثل المجتمعات الخليجية كافة، تحولات عميقة في النصف الثاني من القرن العشرين، تمثلت في التخلي عن انماط الانتاج العادية والاتجاه الى الاعتماد على الاستيراد بسبب الطفرة المالية التي وفرها النفط، ورغم ان هذه الطفرة وفرت الامكانات المساعدة على تحديث آليات الانتاج القديمة وتطويرها الا ان ذلك للاسف لم يحدث، بل زاد الاعتماد على الاستيراد، خصوصا السلع البسيطة والمواد الغذائية، ورغم كل التسهيلات التي منحت للمنتجين الغذائيين، بمعنى المزارعين الا انهم فشلوا في تطوير ادواتهم وتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي الذي هو اساس استقلالية اي اقتصاد وطني طبيعي.

هذه الحصيلة كانت السبب في التحول الى الاعتماد على الوظيفة في المؤسسات الرسمية كمصدر رئيس لدخل الفرد في البلاد، ولهذا نرى ان هناك خللا في ميزان التوظيف بين القطاعين العام والخاص، وتراجع نسبة المبادرة الفردية في الاقتصاد، واذا كانت هناك مبادرات فردية فهي على شكل هبات، وليست نشاطا انتاجيا مدروسا، بل تعتمد على الخدمات غير المنتجة، كما حصل في السنوات القليلة الماضية حين انتشرت المقاهي والمطاعم بكثافة في الكويت، لكن اغلبيتها فشل واقفلت ابوابها لانها لم تكن مدروسة، ولا تتناسب مع حاجة المجتمع الى هذا الكم الهائل منها.

كل هذا يفرض اعادة النظر بنمط الانتاج الفردي، ولان الثورات الصناعية الثلاث السابقة شكلت حلقات متصلة بينها، وعملت كل واحدة على تعزيز سابقتها، فان الثورة الصناعية الرابعة التي انطلقت في العقد الاخير، اتت كي تعزز ليس رفاهية الانسان، بل انماط الانتاج، وتزيد من توفير السلع عبر اذرع صناعية متقدمة، اضافة الى الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الانتاج، وتخفف من الازمات التي تشكلها عوائق الانتاج.

ولان المجتمع الكويتي صغير نسبيا، ولديه وفرة مالية، ولان موقع الكويت الاستراتيجي يحتم عليها ان يكون لها دور رائد في المنطقة، خصوصا في العلاقات التجارية والاقتصادية، فهي قادرة على ان تتحول لموئل من موائل الثورة الصناعية الرابعة، وقادرة اكثر على ان تشكل نقطة ارتباط مهمة في هذا السياق، وان تتحول قاعدة صناعية مهمة على المستويات كافة، وان تعوض ما خسرته في انماط الانتاج السابقة عبر تشكيل نواة للثورة الصناعية الرابعة، وذلك من خلال تشريعات ابداعية في هذا المجال، كأن تسهل الاستثمار في التكنولوجيا المعرفية، وان تزيد من مساحة حرية العمل في هذه القطاعات، بل لديها القدرة على ان تتحول قوة تكنولوجية كبيرة، قادرة على تأدية دور شرق اوسطي اكبر بكثير مما يتصور البعض.

في الشرق الاوسط هناك بعض الدول ليس لديها الامكانات المتوفرة للكويت، لكنها تحولت قوة تكنولوجية كبيرة، ومنها عدونا اسرائيل للاسف التي اصبحت لديها بنية تحتية متطورة في هذا الشأن، وغالبية دول العالم تعتمد عليها في عدد لا بأس به من التكنولوجيات الحديثة، فيما الخليج العربي ورغم كل الامكانات المتوفرة لديه لا يزال بعيدا جدا عن هذه الصناعات، بل هو مستهلك لها من دون ان يكون له اي تأثير في صناعاتها.

ما نحتاجه في الكويت حاليا ان تكون هناك مبادرة شعبية وسياسية من اجل تشريعات تسهل الاستثمار في القطاعات التكنولوجية، وخصوصا في الذكاء الاصطناعي، وادواته، وهذا ما يجب ان تبدأ به السلطة التشريعية في دور الانعقاد المقبل، وان يكون العنصر الاهم على الجدول التشريعي في الفصول التشريعية المقبلة. هذا لن يتوفر الا من خلال السعي الشعبي والعلمي الى تحقيق ذلك المطلب الذي لا شك سيشكل خشبة خلاص للاقتصاد الكويتي الذي يراوح مكانه منذ سنوات لانه استنفد كل الافكار في الاقتصادات التقليدية، واصبح بحاجة الى حركة ابداعية في هذا المجال.

