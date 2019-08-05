آراء

لا يمكن أن نتحدث عن أداء البرلمان في فصله التشريعي الحالي دون أن نحسم موقفه وقراره من الميزانيات لب العمل البرلماني والوظيفة الأساسية لأي برلمان في الكرة الأرضية، اعتماد المال قبل الصرف وبعده هو العملية الأكثر أهمية وفيها يبرز توجه أي برلمان وتبرز أنيابه باعتباره حامي الشعب وثروته أمام أي خطط لا تخدمه. ما يحدث في برلماننا منذ انطلاقه بخصوص اعتماد الميزانيات لا يمكن تفسيره بمعزل عن فهم البيئة السياسية واللعبة الدستورية وميلان الكفة لصالح الحكومة دائماً سواء على الأرض أو وفق الدستور وهو ما يتطلب مراجعة تضمن استقلالية أكثر للبرلمان ليؤدي عمله وفق فلسفة وجوده وهدفها لا وفق مصلحة السلطة التشريعية.

تمر أغلب جلسات اعتماد الميزانيات بهدوء ودون ضجة ودون أي دور يذكر للبرلمان في المحاسبة والرفض ومراقبة أموال الشعب وأمنياته التي يجب تحقيقها بواسطة صرف هذه الأموال، هدوء هذه الجلسات ومرورها هو جزء من هدوء البرلمان في كل أدواره الأخرى وعدم تأديتها دورها بالشكل المأمول.

ملفات كثيرة مازالت مفتوحة دون أي تحرك وأي تنسيق أو أمل بانفراجة مهما حاولت لجنة الأولويات التي تم استحداثها أن ترتب وتظهر العمل وكأنه عمل سيتم انجازه، فالواقع يقول أن البرلمان الحالي لم ينجح في حل أي ملف منذ انتخابه إلا ملف الرياضة وهو من وجهة نظري الملف الذي تم اقفاله بسبب ضغط المؤسسات الرياضية الدولية لا بسبب خطة البرلمان وتوجهه. أتفهم آمال الاعضاء وتصريحاتهم بالتغيير أثناء الانتخابات ولكنني اليوم أجد أننا نحتاج إلى الحديث بصراحة عن تصحيح طريقة عمل الأدوات البرلمانية والبيئة السياسية غير المتوازنة قبل الحديث عن الملفات المراد تغييرها وهو دور السياسيين الذين مارسوا العمل وعرفوا معوقات التقدم.

دون بيئة سياسية صحيحة ودون توازن دستوري يضمن للبرلمان اسقلاله واداء دوره ودون أحزاب تعمل فالأمر سيستمر تحت رحمة الحكومة باعتبارها الكتلة السياسية الأكبر وحاملة الصلاحيات الدستورية الأقوى وسيستمر الأعضاء في وعودهم واطروحاتهم الانتخابية التي أصبحت غير قابلة للهضم ولا للتصديق. تفاءلوا

