آراء

سبق ان صرحت وزارة الاشغال بأن إعادة «فرش» الطرق بالإسفلت تتطلب جوا صحوا، إضافة إلى تفادي أسباب تطاير الصلبوخ، والتي منها ضرورة مراقبة أوزان الشاحنات، بحيث لا تتعدى الحد المسموح به، والتي على أساسها صُممت الطرق، حتى لا تتسبب في أضرار بالغة لتلك الطرق، ويقصر عمرها الافتراضي، ما يؤدي إلى زيادة تكاليف الصيانة.

لكن المدد الزمنية التي تستغرقها صيانة الطرق، حيث يتم إغلاقها أمام مستخدميها مدة 6 ساعات عقب السفلتة، ومن ثم يتم فتحها أمام المارَّة يمثل عبثا وعدم دقة في اتخاذ القرارات، فكيف بطريق حيوي وهو الدائري السادس أن تغلق أجزاء منه يوميا من الساعة السادسة مساء الى الصباح حيث تتم عملية السفلتة بخطى السلحفاة وبالتالي يحدث تكدس رهيب لاعداد السيارات التي تمر من هذا الطريق.

كيف يصدر قرار بالسماح بعمل هذه الشركة في سفلتة الشوارع من السادسة مساء الى السادسة صباحا؟ ولماذا لا يتم بدء العمل مع منتصف الليل حتى تقل اعداد السيارات على هذا الطريق الحيوي؟ وبالتالي لا يحدث تعطيل لمصالح رواد الطرق.

إن سبب بطء العمل هو الاعتماد على مصنع إسفلت واحد. كما انه يجب ان تخضع عملية فرش الاسفلت لفحوصات دقيقة في المصانع قبل التنفيذ وبعده، عبر عينات تسحبها الفرق الهندسية المختصة. كما أن وتيرة العمل على هذا النحو تشي بأن الانتهاء من فرش المناطق المتضررة يحتاج لمدة تزيد على 6 أشهر.

ان ما يحدث في رصف الطرق اذا امعنت النظر فستجد انه قمة اللامبالاة والاسترخاء في العمل، حيث تجد طريقا حيويا مغلقا بمسافات كبيرة بما يشي بوجود عمل كبير وعندما تصل الى موقع العمل فلا ترى سوى أربعة عمال وسيارتين. فكيف لهذا العدد القليل من العمالة ان يستطيع انجاز رصف طرق بسرعة كافية وكيف نقوم بغلق طرق حيوية في اوقات الذروة بحجة الرصف ويكون العمل القائم على الموقع اشبه بالمتوقف تماما.

ان الاجازات الصيفية اوشكت على الانتهاء وبالتالي اذا استمر العمل في رصف الطرق بتلك الوتيرة الضعيفة، فمعنى ذلك انه ستحدث كارثة في اختناق الطرق بل وسيحدث توقف تام للطرق الحيوية في الكويت.

كما ان العام الدراسي اوشك على البداية فمع انتهاء عطلة عيد الاضحى تبدأ رحلات العودة الى الكويت وتشتد ذروتها تباعاً، لذا فاننا نؤكد على القائمين على مشروع رصف الطرق سرعة الانجاز والدفع باعداد اكبر من العاملين والمعدات حتى نستطيع ان ننتهي من الصرف قبل ان تحدث كارثة.

ان الكويت بكل مقوماتها وامكاناتها قادرة على جلب شركات عملاقة تستطيع ان تنجز عملية الرصف في اوقات قصيرة، ولكننا للاسف لم نتعلم من اخطائنا السابقة. حفظ الله الكويت وأميرها واهلها من كل مكروه.

