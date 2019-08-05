آراء

بعد تسلم مكافأة التقاعد تبدأ مرحلة جديدة من حياة الإنسان. مرحلة تتزاحم فيها الذكريات وتكثر فيها ساعات الفراغ التي لا تمتلئ إطلاقاً . مرحلة تمر فيها الذكريات كأنها مجرد صور تقلبها الذاكرة فهي ذكريات وبالتالي هي مؤلمة سواء أكانت جميلة أم محزنة. ولا يزيد ألم هذه الذكريات إلا ألم المعيشة بعد التقاعد للطبقة المتوسطة في الكويت إذ إن المتقاعد هو من يدفع ثمن فشل الحكومة في حل أزمة الإسكان في الكويت بدرجة كبيره، اذ يقع على كاهله توفير السكن لأبنائه المقبلين على الزواج وما يتطلبه من قروض تقطع أوصاله،هذه المعاناة وغيرها مما لا أعلمه ومما لم أشعر فيه تتجلى أمامي وأنا أرى صفوف المتقاعدين عند أبواب التأمينات الاجتماعية طالبين قرض التأمينات بفوائده الاستغلالية، كأنها طوابير الخبز في الدولة الفقيرة أو طوابير تسلم المساعدات الإنسانية في واحدة من الدول التي تمنحها الكويت قروضاً تعلم مسبقاً أنها لن تحصلها. أو حتى منظر الحشود التي قادتها طيبة نواياها وحسن ظنها بأعضاء مجلس الأمة في جلسة التقاعد المبكر قبل أن تُلحس الوعود أمام الملأ وعلى رؤوس الأشهاد.

التقاعد مرحلة تكافئ فيها الدولة الفرد على خدماته من خلال توفير الحياة الكريمة له حتى مماته هكذا من المفترض أن تكون لا أن تكون بداية معاناة وتراكم قروض بفوائدها التي ينتهي عمر الفرد ولا تورث الا قروضه.

مشكلة المتقاعدين أصبحت ككرة ثلج تتدحرج وتكبر كل يوم وتهدد بالتحول الى ازمة يصعب أو يستحيل حلها، فلابد للحكومة أن تتعلم من دروس الماضي وتضع هذه الفئة نصب أعينها بحلول واقعية توفر لهم حياة كريمة يستحقونها، وأن تبدأ بإعادة النظر في مستوى دخلهم بعد التقاعد، وبقروض التأمينات الممنوحة لهم وإلا الكرة ستكبر والأزمة لا مناص منها.

