مال وأعمال

بلغت ودائع وحسابات الحكومة لدى البنك المركزي والبنوك المحلية 8.44 مليارات دينار بنهاية النصف الأول من 2019 مقابل 8.7 مليارات بنهاية الفترة المقارنة من 2018، فيما بلغت مطالبات على الحكومة بحوالي 3.3 مليارات دينار مقارنة بحوالي 4.2 مليارات دينار بنهاية النصف الأول من الفترة المقارنة بتراجع بلغ 900 مليون دينار. ووفق بيانات بنك الكويت المركزي الصادرة عن شهر يونيو 2019 الصادرة أمس، فقد ارتفعت مطالبات البنوك على القطاع الخاص بواقع 1.85 مليار دينار على أساس سنوي بالغة 39.8 مليار دينار مقابل 37.9 ملياراً للفترة المقارنة من العام نفسه العام الماضي.

وفيما استقرت موجودات بنك الكويت المركزي عند مستوى 10.96 مليارات دون تغيير خلال فترة المقارنة، شهدت موجودات البنوك المحلية بواقع 3.5 مليارات دينار بنهاية النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي بالغة 68.13 مليار دينار مقابل 64.63 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي. وأشارت البيانات الى أن أرصدة التسهيلات الائتمانية ارتفعت بواقع 1.74 مليار دينار تقريبا بالغة 37.88 مليار دينار بنهاية النصف الأول من العام الحالي 2019، مقارنة بحوالي 36.1 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وقد بلغت مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي بواقع 4.44 مليارات دينار، بواقع 2.9 مليار سندات وتورق مقابل وودائع لأجل لدى البنك المركزي بنهاية النصف الأول من العام الحالي.

وقد بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية للكويت بنهاية يونيو 11.5 مليار دينار موزعة على احتياطيات الذهب بواقع 31.7 مليون دينار و141 مليون دينار الاحتياطي لدى الصندوق و563 مليون دينار حقوق السحب الخاص و10.7 مليارات دينار مجموع العملة والودائع وأوضح المركزي أن تلك الاحتياطيات لا تشمل الأصول الخارجية لدى الهيئة العامة للاستثمار والمتمثل في الذهب الذي تملكه السلطة النقدية ولا الاحتياطيات الموجودة في صندوق النقد الدولي والمتضمنة مبالغ العملات الأجنبية التي يجوز للبلد العضو سحبها من الصندوق ولا الأصول الخارجية.

ووفق الاحصائيات الرسمية، بلغ أعداد البطاقات البنكية السارية 4.9 ملايين بطاقة بنهاية النصف الأول، فيما بلغ عدد المعاملات على أجهزة السحب الآلي بالداخل والخارج خلال يونيو 24.8 مليون دينار بنهاية النصف الأول، وبلغ عدد المعاملات على أجهزة نقاط البيع 69.8 مليون دينار ليصل الاجمالي 96.6 مليون دينار قيم المعاملات بالداخل والخارج خلال يونيو.

