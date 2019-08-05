مال وأعمال

أصدر بنك قطر الوطني تقريراً، امس أكد فيه توصيته السابقة بتجميع سهم بنك الكويت الدولي (K.I.B)، مؤكداً السعر المستهدف لسهم البنك عند 319 فلساً بزيادة 12 في المئة عن اقفاله يوم الخميس الماضي عند 285 فلساً.

وقال البنك في تقرير تلقى «مباشر» نسخته امس ان سهم «كيه آي بي» ارتفع 4.8 في المئة منذ آخر تقييم له في 24 يوليو الماضي.

وأوضح التقرير أن هناك مجالاً لمزيد من ارتفاع سهم «كيه آي بي» استناداً الى التقييم الخامس بتسعير العائد على حقوق مساهمي البنك والبالغ 10.5 في المئة، وهو أقل من تقدير «قطر الوطني» البالغ 11.7 في المئة.

واعتبر التقرير أن محفزات صعود سهم «كيه آي بي» في الفترة المُقبلة تتمثل في الاحتمال الكبير بادراج البورصة الكويتية في مؤشر MSCI-EM في العام 2020، استرداد مبالغ تم شطبها سابقاً واستمرار القروض مع تنامي أرباح البنك.

على الجانب الآخر، يرى «قطر الوطني» في تقريره أن المخاطر الأبرز التي تُعيق هذا النمو تتمثل في العوامل الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة، تدهور غير متوقع في جودة الأصول وعدم تحقيق البنك أهداف النمو.

كانت أرباح «كيه آي بي» تراجعت 20.6 في المئة في الربع الثاني من العام الحالي، لتصل الى 3.39 ملايين دينار؛ مقابل أرباح بقيمة 4.27 ملايين دينار للفترة المماثلة بالعام الماضي.

وبلغت أرباح البنك في النصف الأول من العام الحالي 9.61 ملايين دينار، مقابل أرباح بقيمة 11.97 مليون دينار للفترة نفسها بالعام الماضي، بتراجع نسبته 19.7 في المئة.

