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أكد الخبير النفطي محمد الشطي أن متوسط اسعار النفط الخام الكويتي في السوق مازال يدور في نطاق 62 - 66 دولاراً للبرميل لتعكس اساسيات الطلب والعرض في السوق وتدعم نسبيا افتراض سعر الموازنة عند 55 دولاراً للبرميل.

وأضاف الشطي في تصريح لـ«النهار» أن اسعار النفط تعيش حالة من التذبذب بين ارتفاع وهبوط بسبب تأثير جملة من المستجدات والمؤشرات تضغط على اسعار النفط وتمنع من ارتفاع اسعار النفط الى حين بروز مؤشرات جديدة وهي:

(1) قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، فرض رسوم جمركية اضافية بنسبة 10% على بضائع صينية بقيمة 300 مليار دولار، بدءاً من أول سبتمبر القادم، وهو ما يعد تصعيداً تجارياً جديداً ضد الصين يجدد مخاوف حول الاقتصاد العالمي.

(2) مخاوف حول الاقتصاد العالمي تشجع حركة بيع للعقود قامت بها بيوت الاستثمار المضاربة حسب تقرير وكالة رويترز.

(3) مازال مستوى المخزون النفطي لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يفوق متوسط السنوات الخمس الماضية.

(4) تراجع في اداء بعض الأسهم في الولايات المتحدة الاميركية، وقد تراجعت الأسهم الأميركية بفعل مخاوف الحرب التجارية، ولم يفلح تقرير الوظائف الايجابي في درء هذه الخسائر، وهبط «اس أند بي» خسائر للجلسة الخامسة على التوالي، ولم يساعد قرار الاحتياطي الاتحادي بخفض الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2008 حيث تم تقليص الفائدة بربع نقطة الى 2.25% من 2.50% مع التلميح الى خفضها مرة ثانية هذا العام.

(5) تهديد الرئيس ترامب للاتحاد الاميركي بفرض رسوم على السيارات الاوروبية.

(6) ارتفاع الصادرات الاميركية من النفط والتي سجلت مستويات قياسية الى اسيا.

والخلاصة بان مخاوف التوترات التجارية وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي وأسواق المال تصدرت الضغط على اسعار النفط من جديد.

وتابع الشطي: هناك عدد من المؤشرات الايجابية تدعم السوق النفطية ومستويات الاسعار لكنها لاترقى لاحداث قفزات كبيرة في الاسعار.

