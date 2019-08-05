مال وأعمال

استضافت «زين» ورشة عمل للطلاب والطالبات من مُنتسبي النسخة الثانية من برنامج «كُن» لريادة الأعمال الاجتماعية الذي يأتي بالتعاون مع كلية بابسون في بوسطن، وذلك في مركز زين للابداع ZINC بمقرها الرئيس في الشويخ ضمن شراكتها الاستراتيجية مع مؤسسة «لوياك» غير الربحية لتنمية وتطوير مواهب الشباب.

وذكرت الشركة في بيان صحافي ان دعمها لبرنامج «كُن» لريادة الأعمال الاجتماعية للسنة الثانية على التوالي تأتي ضمن شراكتها الاستراتيجية مع «لوياك» التي تمتد هذا العام لأكثر من 15 سنة متواصلة، وهي الشراكة التي تأتي تحت مظلة استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، والتي ترتكز بشكل كبير حول تنمية وتطوير قطاع الشباب والتعليم وبالأخص فيما يتعلق بتنمية مجالات ريادة الأعمال لدى الفئات العمرية الشابة.

وأوضحت «زين» انها استضافت 64 طالباً وطالبة من مُنتسبي برنامج «كُن» لريادة الأعمال الاجتماعية في مركز زين للابداع ZINC بمقرها الرئيس في الشويخ، والذين شكّلوا 14 فريقاً مُختلفاً لكل فريق فكرته المميزة لمشروع مُبتكر، وحاضر في الورشة خالد العميري صاحب مشروع Li3ib، وهو احد مبادري النسخة الرابعة من برنامج زين المبتكر Zain Great Idea لتسريع المشاريع التكنولوجية الناشئة، حيث شارك الطلبة خبرته في اطلاق مشروعه وأسرار تقديم المشاريع التكنولوجية، وغيرها من الخبرات التي الهمت الطلاب والطالبات في رحلتهم نحو الابداع في ريادة الأعمال

وبينت الشركة ان برنامج «كُن» يُعتبر احد احدث برامج مؤسسة «لوياك»، وهو يهدف الى تطوير ريادة الأعمال الاجتماعية لدى الشباب من اعمار 12-16 عاماً على مدى 6 اسابيع في الجامعة الأميركية في الكويت، وهو يأتي بالتعاون مع كلية بابسون في بوسطن التي تُعتبر احدى ارقى المؤسسات التعليمية المختصة بريادة الأعمال في الولايات المتحدة وحول العالم.

وأضافت «زين» ان دعمها لبرامج «لوياك» هذا العام يشمل مجموعة متنوعة من البرامج والأنشطة التعليمية التي تعنى بتنمية مختلف المهارات لدى الشباب، منها برنامج «كُن» لريادة الأعمال الاجتماعية، وأكاديمية «لوياك اي سي ميلان لكرة القدم»، وغيرها من البرامج.

وأشارت الشركة الى انها تقوم ايضاً من خلال شراكتها الاستراتيجية مع «لوياك» بتدريب المئات من الطلبة الملتحقين في برنامج «لوياك» الصيفي على مدار السنوات الماضية، والذين تستضيفهم في جميع اقسام الشركة ليتدربوا على اجواء العمل الحقيقية بالشكل الذي يُضيف العديد من المهارات الى سيرتهم المهنية، هذا بالاضافة الى تقديم المكافآت المالية لهم تقديراً لمجهودهم وتشجيعاً لابداعاتهم.

وتفخر «زين» بكونها احد الشركاء الاستراتيجيين لمؤسسة «لوياك» منذ تأسيسها، وخاصة انها تُعتبر احد اهم وأبرز المشاريع الوطنية التي تعنى بالشباب بمختلف فئاتهم العمرية وتوفر لهم البيئة الصحية التي من شأنها ان تطوّر من مواهبهم وتتبنى هواياتهم المختلفة ضمن اطار ترفيهي وتعليمي واجتماعي.

وأكدت «زين» انها تحرص من خلال شراكتها مع «لوياك» على تفعيل برنامجها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة على اكمل وجه لقناعتها الشديدة بأهمية هذا الدور في تعزيز العلاقة بين الشركة والمجتمع، وتعزيز الاتصال مع الجهات والهيئات العامة النافعة التي تؤدي رسالة مكملة تحمل المحتوى نفسه.

