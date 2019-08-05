مال وأعمال

أعلنت شركة نقل وتجارة المواشي عن تحقيق أرباح تقدر بـ 1?331 مليون دينار خلال النصف الأول لعام 2019 وذلك بارتفاع 19010 في المئة بالمقارنة بذات الفترة من العام الماضي التي لم تتجاوز 6?966 آلاف دينار وذلك مع تحسن هوامش الربح وخاصة المبيعات الخارجية الدولية.

وبلغت ربحية السهم نحو 6?36 فلوس والموجودات المتداولة 30?142 مليون دينار بارتفاع 3?33 في المئة، كما بلغ اجمالي الموجودات 61?135 مليون دينار والمطلوبات المتداولة 9?915 ملايين دينار واجمالي المطلوبات 20?862 مليون دينار.

وأشارت المواشي في افصاحها على موقع البورصة ان اجمالي حقوق المساهمين في الشركة 40?273 مليون دينار واجمالي الايرادات التشغيلية 31?760 مليون دينار.

وذكرت المواشي ان ربحية الربع الثاني بلغت 668 ألف دينار وربحية السهم 3?194 فلوس وبلغ اجمالي الايرادات التشغيلية 16?228 مليون دينار.

