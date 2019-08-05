مال وأعمال

أكدت شركة اسمنت بورتلاند الكويت انها حققت 5?57 ملايين دينار صافي أرباح في النصف الاول بارتفاع 3?13 في المئة عن ذات الفترة من العام المنصرم، كما بلغت ربحية السهم 55?58 فلساً بارتفاع 3?11 فلوس عن الفترة ذاتها من 2018.

وقالت اسمنت بورتلاند في افصاحها على موقع البورصة ان اجمالي الموجودات بلغ 87?206 مليون دينار والموجودات المتداولة بلغت 61?549 مليون دينار والمطلوبات المتداولة 12?722 مليون دينار واجمالي المطلوبات 18?666 مليون دينار واجمالي حقوق المساهمين بلغت 68?540 مليون دينار والايرادات التشغيلية بلغت 43?153 مليون دينار.

وزادت الشركة ان صافي ربح الربع الثاني بلغ 1?525 مليون دينار وربحية السهم بلغت 15?21 فلساً واجمالي الإيرادات التشغيلية 16?358 مليون دينار.

