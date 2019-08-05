مال وأعمال

أطلقت شركة الاتصالات الكويتية VIVA، عرض التجوال الخاص لعملاء الدفع الآجل فقط، خلال زيارتهم للمملكة العربية السعودية لتأدية مناسك الحج في الفترة من 2 حتى 16 اغسطس 2019، يمنحهم انترنت غير محدود «مجاناً»، عبر ارسال H1 برسالة نصية الى 102. كما اطلقت عرضاً آخر لعملاء الدفع الآجل والمسبق معاً بقيمة 12 دينارا، يمنحهم انترنت، رسائل نصية ودقائق غير محدودة الى الكويت وداخل المملكة، عبر ارسال H برسالة نصية الى 102، بالتعاون مع شركة الاتصالات السعودية STC.

وتحتل VIVA مركزاً محلياً رائداً في مجال الاتصالات وتحرص على اهمية تواصل الحجاج مع عائلاتهم اثناء سفرهم، لذلك اطلقت هذه الباقة المميزة والحصرية التي توفر لهم راحة البال عند استخدام التجوال اثناء تواجدهم خارج البلاد.

واذ تتمنى VIVA للحجاج حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً، فهي تمنحهم من خلال هذا العرض فرصة تقبل التهاني والتبريكات، مقرّبة بذلك المسافات بينهم وبين اهلهم وأحبائهم.

