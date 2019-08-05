مال وأعمال

أظهرت البيانات المالية لشركة مجموعة الخصوصية القابضة، ارتفاع ارباح الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 32.8 في المئة.

وبحسب نتائج الشركة للبورصة، بلغت ارباح الفترة 507.96 آلاف دينار (1.67 مليون دولار)، مقابل ارباح الفترة نفسها من العام الماضي بقيمة 382.6 الف دينار (1.26 مليون دولار).

وحققت الشركة ارباحاً بقيمة 745.4 الف دينار في النصف الأول من العام الحالي، مقابل ارباح بنحو 608.35 آلاف دينار للفترة المماثلة من عام 2018، بارتفاع نسبته 22.5 في المئة.

وقالت الشركة ان ارتفاع الأرباح خلال فترات المقارنة يعود الى زيادة العمليات والأرباح التشغيلية.

كانت ارباح الشركة ارتفعت 5.2 في المئة في الربع الأول من العام الحالي، لتصل الى 237.44 الف دينار، مقابل ارباح بقيمة 225.75 الف دينار للفترة ذاتها بالعام الماضي.

