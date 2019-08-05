مال وأعمال

أصدر المركز المالي الكويتي «المركز» أخيراً تقريره الشهري عن اداء الأسواق، والذي ذكر فيه ان اسواق دول مجلس التعاون الخليجي انهت شهر يوليو بأداء ايجابي لافت، وتعزز ذلك بالأداء القوي لسوقي دبي وأبوظبي. واستمر السوق الكويتي في تصدر الأسواق الخليجية ليكون السوق الأفضل اداءً، بمكاسب بلغت نسبتها منذ بداية العام وحتى نهاية الشهر 20.4 في المئة. وارتفع المؤشر العام للسوق الكويتي بنسبة 4.9 في المئة، في حين حقق مؤشر السوق الأول ارتفاعاً نسبته 5.8 في المئة خلال يوليو. ويعود الأداء القوي للسوق الكويتي الى التأثير الايجابي لترقية السوق في مصاف الأسواق الناشئة ضمن مؤشر MSCI العالمي، والذي من المتوقع ان يستمر حتى التنفيذ الرسمي للترقية والفترة التي سوف تعقبه ايضاً. وجاء سهم شركة الاتصالات المتنقلة «زين» وسهم بيت التمويل الكويتي في صدارة الأسهم القيادية في السوق من حيث المكاسب، حيث حققا ارتفاعاً نسبته 9.3 في المئة و9.2 في المئة على التوالي. وكان مؤشر قطاع الاتصالات الأعلى اداءً في يوليو بين القطاعات المختلفة، بارتفاع بلغ 8.3 في المئة.

وتناول التقرير بداية ادراج الصناديق الاستثمارية المتداولة ETFs التي تركز على الكويت في الأسواق خارج نطاق منطقة الشرق الأوسط، وذلك للمرة الأولى بعد ترقية السوق الكويتي الى مصاف الأسواق الناشئة في كل من مؤشرات فوتسي راسل، مورغان ستانلي العالمية، واس آند بي داو جونز. ومن شأن هذه الخطوات ان تمثل عاملاً محفزاً للأسواق وأن توفر مجموعة كبيرة من الأدوات الاستثمارية للمستثمرين الأجانب. ولفت تقرير «المركز» الى التغيرات الايجابية التي يشهدها قطاع التجزئة الكويتي أخيراً، بما يواكب تصاعد التوجهات الاستهلاكية في ظل التركيبة الديمغرافية الملائمة، وتزايد عدد السكان ونمو النشاط السياحي بما يتماشى وارتفاع متوسط دخل الفرد في الكويت. ومن المتوقع ان تصل قيمة مبيعات التجزئة خارج المتاجر في الكويت بنسبة 48 في المئة في الفترة ما بين 2018 و2023. وبلغ متوسط شغل المجمعات التجارية قرابة 93 في المئة. كما يشهد العام 2019 افتتاح عدد من متاجر السوبرماركت، وهو ما يبشر بنمو مطرد لقطاع التجزئة الكويتي.

وتناول تقرير «المركز» بالتحليل اداء مؤشر ستاندرد آند بورز للأسواق الخليجية، الذي حقق مكاسب بلغت 1.1 في المئة للشهر، بفضل اداء قوي في اسواق الامارات العربية المتحدة وسوق الكويت.

