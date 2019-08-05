مال وأعمال

قال الرئيس التنفيذي للمركز المالي الكويتي ان نمو ارباح الشركة بالنصف الأول يعود الى نشاط صناديق «المركز» وخاصة الصناديق المحلية التي استفادت بقوة من اصلاحات البورصة وادراجها بالمؤشرات العالمية.

وأضاف مناف الهاجري، في لقاء مع «سي ان بي سي عربية»، ان الصناديق العقارية كان اداؤها ممتازاً.

وأشار الهاجري الى الدخول في اسواق اوروبا وتركيا وبولندا الى جانب السوق الأميركي.

وحول توقعاته لنتائج «المركز» في النصف الثاني من 2019، قال الهاجري ان «الرؤية العامة للأسواق العالمية والاقليمية توحي بالتفاؤل ومن ثم فالنتائج الكلية للعام يتوقع ان تكون ايجابية».

