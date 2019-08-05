loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

الهاجري: نشاط الصناديق وراء نمو أرباح «المركز»


قال الرئيس التنفيذي للمركز المالي الكويتي ان نمو ارباح الشركة بالنصف الأول يعود الى نشاط صناديق «المركز» وخاصة الصناديق المحلية التي استفادت بقوة من اصلاحات البورصة وادراجها بالمؤشرات العالمية.
وأضاف مناف الهاجري، في لقاء مع «سي ان بي سي عربية»، ان الصناديق العقارية كان اداؤها ممتازاً.
وأشار الهاجري الى الدخول في اسواق اوروبا وتركيا وبولندا الى جانب السوق الأميركي.
وحول توقعاته لنتائج «المركز» في النصف الثاني من 2019، قال الهاجري ان «الرؤية العامة للأسواق العالمية والاقليمية توحي بالتفاؤل ومن ثم فالنتائج الكلية للعام يتوقع ان تكون ايجابية».


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة