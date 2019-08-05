مال وأعمال

وافق مجلس ادارة شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية «فيوتشر كيد» على قبول استقالة رشا الغنيم الرئيس التنفيذي.

وحسب بيان الشركة للبورصة، فان الاستقالة جاءت «لأسباب شخصية»، وستزاول الرئيس التنفيذي مهام عملها حتى 31 اكتوبر المقبل.

وكانت الشركة وقعت في يوليو عقد مع شركة سموثي فاكتوري، احدى الشركات الأمريكية الكبرى في مجال الأغذية والوجبات الصحية والعصائر الطبيعية العالية الجودة، تحصل بموجبه «فيوتشر كيد» على حقوق التشغيل الحصري لهذه العلامة التجارية.

وصرحت الرئيسة التنفيذية وعضو مجلس ادارة الشركة رشا الغنيم بأن التوسع في قطاع الأغذية يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية لـ«فيوتشر كيد»، التي تهدف الى خلق التكامل في الخدمات المقدمة للعائلة.

