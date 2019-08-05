مال وأعمال

أظهرت البيانات المالية لشركة دانة الصفاة الغذائية ارتفاع خسائر الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 2.5 في المئة. وبحسب نتائج الشركة للبورصة، بلغت خسائر الفترة 1.547 مليون دينار (5.09 ملايين دولار)، مقابل ارباح نفس الفترة من العام الماضي بقيمة 44.23 الف دينار (145.53 الف دولار). وحققت الشركة خسائر بقيمة 1.745 مليون دينار في النصف الأول من العام الحالي، مقابل خسائر بنحو 206.55 الف دينار للفترة المماثلة من عام 2018، بارتفاع نسبته 744.8 في المئة. وقالت الشركة ان ارتفاع خسائر الفترة يعود الى انخفاض مستوى المبيعات.

كانت خسائر الشركة تراجعت 21.2 في المئة في الربع الأول من العام الحالي، لتصل الى 197.6 الف دينار، مقابل خسائر بقيمة 250.78 الف دينار للفترة ذاتها في العام الماضي.

