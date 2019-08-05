مال وأعمال

أعلن بنك الكويت الدولي «KIB» أنه قام أخيراً بإعادة تصميم باقة حساب الشباب وتقديمه بحلّة جديدة مع المزيد من العروض والمميزات الحصرية التي تم تطويرها خصيصاً لتلبية احتياجات الشباب من الفئة العمرية ما بين 15 إلى 25 سنة، بالإضافة إلى أنه يجمع بين ميزتي الادخار والاستثمار في آن واحد.

ومن جانبه، صرح مدير عام الإدارة المصرفية للأفراد في البنك، عثمان توفيقي: «أن «KIB» يحرص دائماً على توفير كل ما هو جديد وحصري لعملائه ومكافأتهم بأفضل الخدمات والعروض المجزية. ومن هذا المنطلق قام بتطوير حساب الشباب حيث تم إعادة تصميمه بطريقة مبتكرة تواكب اهتمامات الشباب اليومية وتمنحهم مزايا وخدمات حصرية تناسب أسلوب حياتهم العصري».

وأضاف توفيقي أن عملاء حساب الشباب الحاليين والجدد يمكنهم الاستفادة من المزايا الحصرية الجديدة لهذا الحساب والتي تسري حتى نهاية العام 2019. موضحاً أن هذه المزايا تشمل جوائز نقدية عند فتح الحساب بالإضافة الى خصومات فورية ومميزة على فواتير الاتصالات، وتذاكر السينما، بالإضافة إلى إمكانية استفادة العملاء من مزايا Blue Deals الأسبوعية والتي تشمل خصومات حصرية على بضائع معينة ولمدة محددة يتم الإعلان عنها عبر مواقع البنك للتواصل الاجتماعي.

واعتبر توفيقي أن هذا الحساب يعتبر بمثابة الخطوة الأولى للشباب لتمكينهم من إدارة أموالهم وإنجاز معاملاتهم المصرفية بأنفسهم كإجراء عمليات السحب أو سداد قيمة فواتير الشراء وغيرها من الخدمات المالية الأخرى، بمجرد استلامهم لبطاقة السحب الآلي المجانية، بتصميمها المميز، والمقبولة في أكثر من مليون جهاز سحب آلي «ATM» حول العالم بما في ذلك أجهزة «الكي نت» ونقاط البيع، لاسيما وأنهم على أعتاب مرحلة عمرية جديدة تتزامن مع تخرجهم من مدارسهم أو الجامعات والمعاهد ودخولهم سوق العمل.

وبالإضافة إلى ما سبق، أكد توفيقي أن العملاء بإمكانهم الاستمرار في الحصول على مزايا حساب الشباب المتاحة حالياً ومنها الحصول على نسبة مئوية من الأرباح السنوية للبنك بشكل ربع سنوي، لتشجيعهم على التوفير والادخار والاستثمار في هذه المرحلة العمرية التأسيسية المبكرة.

وفي ختام تصريحه، دعا الشباب إلى زيارة أي من فروع «KIB» المنتشرة في كافة أنحاء البلاد، لفتح هذا الحساب والاستفادة من مزاياه الفريدة دون الحاجة لتوقيع الوصي ودون حد أدنى لفتح الحساب أو رصيد الحساب، وذلك وفق الشروط والأحكام.

