مال وأعمال

يرعى بنك الكويت الوطني رحلة للشباب في مؤسسة لوياك التطوعية إلى الصين وذلك في إطار دعمه السنوي لبرامج لوياك والتزاماً من البنك بمسؤوليته الاجتماعية تجاه الشباب.

وتنطلق الرحلة يوم الاثنين 19 أغسطس وتستمر لغاية 1 سبتمبر 2019 وتشمل نحو12 متطوعاً. وتتضمن برنامجاً ثقافياً متنوعاً يشمل زيارة مدن ومواقع تراثية في الصين بهدف التبادل الثقافي وزيارات مسجلة في قائمة اليونيسكو للتراث العالمي تشمل جبل كينغتشينغ الشهير وسور الصين وأقدم وأكبر مسجد في الصين في مدينة شيان وزيارة تماثيل محاربي «تيراكوتا» إلى جانب التطوع في تنظيف محمية الباندا وغيرها من النشاطات التفاعلية بهدف التعرف على الثقافة الصينية. وتأتي هذه المبادرة لتعزيز التفاعل الاجتماعي والثقافي بين الشباب من حضارات مختلفة مما يساهم في إغناء تحصيلهم العلمي والمعرفي والثقافي.

ويحرص بنك الكويت الوطني على دعم الشباب من خلال رعاية مثل هذه البرامج التعليمية والتدريبية الهادفة، حيث يستفيد الشباب من اكتساب ثقافات جديدة وتطوير خبراتهم ومداركهم وآفاق طموحاتهم، كما تمنحهم التشجيع الكافي للتفكير بمستقبلهم وبناء خياراتهم الأكاديمية والعملية من خلال ما يكتشفونه من قدرات جديدة لديهم.

وهذه الرحلة الأولى لهذا العام مع متطوعي لوياك سيليها لاحقاً رحلة إلى كمبوديا. وتحمل هذه الرحلات رسالة مهمة من خلال فتح المجال أمام الشباب المشاركين بتعزيز ثقتهم بأنفسهم وخوض تجربة مختلفة بأبعاد جديدة، تعتمد على التبادل الثقافي والحضاري والاجتماعي.

