مال وأعمال

دشن بيت التمويل الكويتي البحرين التطبيق الإلكتروني الجديد للهواتف الذكية والمتوافق مع نظامي iOS وأندرويد،ويأتي هذا التطبيق محملًا بمواصفات رقمية متميزة تهدف إلى تحسين المعاملات المصرفية للعملاء.

و يمنح تطبيق «بيتك» الإلكتروني الجديد جميع عملاء بيت التمويل الكويتي - البحرين إمكانية إجراء مختلف المعاملات المصرفية المتنوعة منها عرض الحسابات وخدمات التحويل بين الحسابات والتحكم بها بكل سهولة وسرعة في أي وقت ومن أي مكان، وكذلك دفع الفواتير والبطاقات وخدمات أخرى.

كما يشتمل تطبيق الهاتف المحمول على ميزة استخدام البصمة وتقنية التعرف على الوجه لجميع الهواتف الذكية الذي يمنح أقصى درجات الحماية والأمن، مما يختصر وقت الانتظار وجهد إنجاز المعاملات المصرفية بالصورة المعتادة.

ويتلاءم هذا التطبيق المجاني مع أسلوب الحياة العصرية لعملاء بيت التمويل الكويتي-البحرين ويتكيف مع احتياجاتهم كونه يمتاز بسهولة الاستخدام.

وبهذه المناسبة، صرح عبدالرحمن الخان، رئيس إدارة البطاقات والقنوات الإلكترونية لدى بيت التمويل الكويتيالبحرين: «يأتي تطبيق «بيتك» للهواتف الذكية ضمن إطار مساعينا الدؤوبة لتطوير منتجاتنا وخدماتنابهدف تلبية احتياجات عملائنا وتوقعاتهم. وخلال عملنا على تطوير هذا التطبيق فقد حرصنا على أن تلبي المميزات الجديدة متطلبات العملاء وتوفر لهم الراحة وسهولة الاستخدام والحماية، لضمان حصولهم على تجربة مصرفية متكاملة في غاية اليسر والفعالية. يتوفر التطبيق حاليًا باللغة الإنكليزية والعربية، ومن المتوقع أن يتم إطلاق نسخ جديدة بلغات أخرى، بالإضافة إلى المزيد من المميزات قريبًا». يأتي هذا في أعقاب النجاح الذي حققه تطبيق «بيتك جزيل للصيرفة» الإلكتروني، الذي يُعد بمثابة منصة التكنولوجيا المالية للخدمات المصرفية بالبنك، لدفع حدود الابتكار لتقديم حلول رقمية متنوعة بهدف تلبية احتياجاتالعملاء الحاليين والجدد.

