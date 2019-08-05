مال وأعمال

أعلنت شركة الإثمار القابضة أن اجتماع مجلس إدارة الإثمار الذي عقد أمس في مملكة البحرين، قد أوصى على التالي:

1- الانسحاب الاختياري من بورصة الكويت للأوراق المالية وذلك للأسباب التالية:

أ) التركيز على جهود إعادة هيكلة رأس المال والمراجعة الشاملة لاستراتيجية النمو.

ب) التأكيد على التزام الشركة بالأنظمة والقوانين في الأسواق المدرجة فيها ولتجنب الوقوع في أية مخالفات تتعارض مع التوجيهات واللوائح التنظيمية الصادرة من هيئة أسواق المال الكويتية والتي قد تتعارض مع اللوائح التنظيمية في السوق الرئيس بمملكة البحرين.

وستبقى الشركة مدرجة في كل من بورصة البحرين وسوق دبي المالي.

2- عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة ودعوة المساهمين لحضور الاجتماع للموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن الانسحاب الاختياري من بورصة الكويت.

