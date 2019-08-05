مال وأعمال

قام البنك التجاري بإجراء السحب الأسبوعي والشهري على«حساب النجمة» والسحب الأسبوعي لحملة «راتبك وفوقه كاش» وقد تم إجراء السحب بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز اشكناني.

وجاءت نتائج السحب على النحو التالي :

سحب حساب النجمة الشهري جائزة بقيمة 20,000 دينار كانت من نصيب عبدالكريم غباش محمد الهاشمي.

سحب حساب النجمة الأسبوعي جائزة بقيمة 5,000 دينار كانت من نصيب نجية خضر عبدالله.

السحب الأسبوعي لحملة «راتبك وفوقه كاش» جائزة بقيمة 1,000 دينار كانت من نصيب سالم محمد العجمي.

وقد أوضح البنك أن جوائز حساب النجمة أصبحت مميزة بحجم مبالغ الجوائز المقدمة بالإضافة إلى تنوعها طوال السنة، وتتضمن السحوبات جائزة أسبوعية بقيمة 5,000 دينار، وشهرية بقيمة 20,000 دينار، وجائزة نصف سنوية وقدرها نصف مليون (500,000) دينار، بالإضافة إلى أكبر جائزة في العالم مرتبطة بحساب مصرفي والتي حصــل البنك بموجبها على شهـــادة غينيس للأرقـــام القياسيـــة والبالغــــة مليــــون ونصف (1,500,000 دينار ) .

