مال وأعمال

أظهرت النتائج المالية لشركة «صناعات أسمنت الفجيرة» عن انخفاض أرباحها بنهاية النصف الأول من العام الحالي بنسبة 35 في المئة ما يعادل أكثر من الثلث تقريباً مقارنة بالفترة نفسها من العام 2018.

وأوضحت الشركة في بيان للسوق عن تراجع أرباحها في تلك الفترة إلى 7.7 ملايين درهم مقابل أرباح بـ 11.9 مليون درهم بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأرجعت الشركة انخفاض أرباحها خلال الفترة إلى 4 عوامل، هي:

• انخفاض إيرادات الشركة بنسبة 7 في المئة إلى 294.3 مليون درهم، مقارنة بـإيرادات قدرها 317.7 مليون درهم تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من عام 2018.

• ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع بنسبة 8 في المئة لتصل إلى 39 مليون درهم مقارنة بـ 36.1 مليون درهم خلال النصف الأول 2018.

• ارتفاع تكاليف التمويل - القروض البنكية بنسبة 34 في المئة لتصل إلى 16.1 مليون درهم مقارنة بـ 12 مليون درهم خلال الفترة نفسها عام 2018.

• تسجيل تكاليف التمويل - التزامات عقود الإيجار بمقدار 2.3 مليون درهم.

