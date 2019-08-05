اقتصاد مصر

قال رئيس هيئة قناة السويس رئيس المنطقة الاقتصادية للقناة، الفريق مهاب مميش، إن المنطقة الاقتصادية للقناة حققت أعلى عائد في ميزانيتها للعام الثاني على التوالي.

وأوضح الفريق مميش في بيان له ، أن إدارة المنطقة تعمل على تعظيم عوائد وإيراداتها باعتبارها قاطرة التنمية للاقتصاد المصري، مضيفاً أن المنطقة حققت أعلى إيرادات عن نتائج النشاط، حيث بلغت إجمالي إيراداتها عن العام المالي 2018-2019 نحو 3.69 مليارات جنيه. وسجل صافي ربح المنطقة بذات الفترة 2.198 مليار جنيه، بزيادة قدرها 568 مليون جنيه عن العام السابق بنمو نسبته 35 في المئة.

وأشار الفريق مميش، إلى موافقة مجلس إدارة الهيئة على موازنة العام المالي الجديد 2019-2020 بإجمالي 10.4 مليارات جنيه كأكبر موازنة للهيئة منذ إنشائها وذلك اعتمادا على متطلبات عملية الاستثمار من تنفيذ وتجهيز بعض المناطق بالبنية التحتية والمرافق.

وتابع: «ستشهد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قريبا توقيع عقود جديدة مع كبرى الشركات المحلية والعالمية للاستثمار في المنطقة الاقتصادية بالعين السخنة مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب المصري خلال العامين المقبلين».

