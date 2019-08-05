اقتصاد مصر

كشفت هيئة الرقابة على الصادرات تراجع صادرات «الحلي والأحجار الكريمة» خلال النصف الأول من العام 2019 بنحو 27 في المئة لتسجل 825 مليون دولار مقارنة بـ1.134 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي. وأضاف تقرير الهيئة، أن السوق الإماراتية واصلت تصدرها للدول المستوردة للحلي والأحجار الكريمة المصرية بما قيمته 518.021 مليون دولار مقارنة بنحو 936.018 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بتراجع بلغ نحو 45 في المئة، فيما نمت الصادرات بشكل ملحوظ إلى السوق الكندية لتسجل خلال 6 شهور ما قيمته 279.424 مليون دولار مقارنة بنحو 7.588 ملايين دولار ، كما زادت صادرات الحلي والأحجار الكريمة إلى السوق السعودية والتي احتلت المرتبة الثالثة لتبلغ 26.580 مليون دولار مقابل 13.747 مليون دولار.

