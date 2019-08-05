اقتصاد مصر

أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة الشرقية ايسترن كومباني (EAST) خلال العام المالي 2018-2019، انخفاض أرباحها بنسبة 11.1 في المئة على أساس سنوي، نتيجة 3 عوامل تصدرها الفوائد الدائنة وخسائر فروق العملة.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، أنها حققت أرباحاً بلغت 3.768 مليارات جنيه خلال الفترة من يوليو إلى يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 4.240 مليارات جنيه قبل عام.

وزادت مبيعات الشركة خلال العام المالي 2018-2019، إلى 13.89 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 13.41 مليار جنيه في العام المقارن.

وأرجعت الشركة انخفاض أرباحها خلال الفترة إلى انخفاض الدخل من الاستثمار بنحو 71 مليون جنيه، والفوائد الدائنة بقيمة 456 مليون جنيه إلى

جانب زيادة خسائر فروق العملة بقيمة 106 ملايين جنيه.

وأظهرت المؤشرات المالية لشركة الشرقية إيسترن كومباني خلال التسعة أشهر المنتهية في مارس 2019، تراجع أرباحها بنسبة 15.77 في المئة على أساس سنوي بضغط من عاملين.

وأوضحت ايسترن كومباني، أنها حققت أرباحاً بلغت 2.89 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 3.43 مليارات جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الحالي.

