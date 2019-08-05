اقتصاد مصر

أعلنت وزارة المالية عن إجمالي الحصيلة الضريبية للعام المالي 2018- 2019 ( 660) مليار جنيه مقابل566 مليار في العام السابق، مشيرة إلى أن نسبة النمو في الضريبة وصل إلى 17 في المئة.

وأضافت الوزارة في المؤتمر الصحافي للإعلان عن الحصيلة الضريبية للعام المالي 2018-2019، أن حصيلة الضرائب من الجهات غير السيادية وصلت إلى 517 ملياراً، موضحة أنها تخطت النسبة المستهدفة حيث وصلت إلى نسبة 101 في المئة.

وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة الضرائب من الجهات السيادية وصلت إلى 142 مليار جنيه مقابل 152 ملياراً العام الماضي، مضيفة أن نسبة الزيادة في حصيلة مصلحة الضرائب وصلت إلى نسبة 9.9 في المئة مقابل 9.3 في المئة خلال العام الماضي، مشيرة إلى أن النسبة تدل على زيادة نمو الإنتاج بأكثر من نصف في المئة وهي النسبة المستهدفة من قبل الدولة.