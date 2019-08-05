اقتصاد مصر

مصر - «رويترز»: قال أحمد شلبي الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر إن شركته تستثمر أربعة مليارات جنيه (نحو 242 مليون دولار) في مشروع «فوكا باي» السياحي بمدينة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط.

وأضاف شلبي لرويترز على هامش زيارة للإعلاميين للمشروع «يقام المشروع على مساحة مليون متر مربع وبه 2500 وحدة سياحية وفندقية».

«استثمارات المشروع أربعة مليارات جنيه لا تشمل قيمة الأرض أو مصاريف التسويق ... الاستثمارات تمويل ذاتي ... الإيرادات المتوقعة للمشروع سبعة مليارات جنيه».

وقال شلبي إن شركته ستسلم المرحلة الاولى بالمشروع هذا الصيف لنحو 169 وحدة والصيف المقبل المرحلة الثانية لنحو 700 وحدة على أن يتم تسليم المرحلة الثالثة في عام 2021 والرابعة والأخيرة في صيف 2022.